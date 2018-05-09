Администрация президента Турции резко ответила Николу Пашиняну - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Без освобождения азербайджанских территорий о нормализации армяно-турецких отношений не может быть и речи. Об этом сказали Trend в среду в Администрации президента Турции, комментируя сегодняшние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ханкенди, где он провёл брифинг для зарубежных журналистов, передает Day.Az.



Как отметили в Администрации, Турция выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.



"Позиция Турции в вопросе нагорно-карабахского конфликта четка и ясна, и Армения безоговорочно должна освободить оккупированные азербайджанские территории",- сказали в Администрации президента Турции.



Касаясь претензий Армении относительно так называемого "геноцида армян", в Администрации президента отметили, что Турция открыла все свои архивы для исследования событий 1915 года.



"Об открытии архивов неоднократно заявлял президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган. Если в истории был бы "геноцид" против армян, то Армения согласилась бы с предложением Анкары об открытии архивов", - сказали в Администрации.



Отметим, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении наладить отношения с Турцией без предварительных условий.



Напомним, что первого марта 2018 года Армения заявила об аннулировании протоколов о нормализации армяно-турецких отношений.



Протоколы о нормализации отношений между двумя странами были подписаны главами МИД Турции и Армении 10 октября 2009 года, но так и не были ратифицированы.



Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.



Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.