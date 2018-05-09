МИД Азербайджана предостерег Николу Пашиняна от повторения ошибок предшественников

9 мая 2018 21:50

Мы все еще надеемся, что новое политическое руководство Армении не повторит ошибок своих предшественников, будет вести здоровую дипломатическую политику.

Об этом Trend сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, передает Day.Az.

Гаджиев отметил, что новый премьер-министр Армении Никол Пашинян вместо того, чтобы приступить к социально-экономическим реформам, в которых население Армении давно нуждается, отдает предпочтение политической агитации, затрагивая тему Нагорного Карабаха.

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