МИД Азербайджана предостерег Николу Пашиняна от повторения ошибок предшественников

Мы все еще надеемся, что новое политическое руководство Армении не повторит ошибок своих предшественников, будет вести здоровую дипломатическую политику.

Об этом Trend сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, передает Day.Az.

Гаджиев отметил, что новый премьер-министр Армении Никол Пашинян вместо того, чтобы приступить к социально-экономическим реформам, в которых население Армении давно нуждается, отдает предпочтение политической агитации, затрагивая тему Нагорного Карабаха.

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