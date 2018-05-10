Бессмертный полк: бакинцы почтили память погибших в Великой отечественной войне - ВИДЕО
10 мая 2018 01:07 228
Вот уже несколько лет 9 мая во многих городах России, стран бывшего СССР и всего мира проводится памятная акция "Бессмертный полк". Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Такое же шествие прошло и в этом году в Баку. Участники акции таким образом почтили память своих родственников и близких, внесших свой вклад в победу над фашизмом. Day.Az со ссылкой на "Вестник Кавказа" представляет видео с данной акции.
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