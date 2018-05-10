Роб Собхани: Гейдар Алиев был ключевой фигурой в истории не только Азербайджана, но и всего мира

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев был, безусловно, ключевой и уникальной фигурой в истории не только Азербайджана, но и всего мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду Trend генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани.

"Гейдар Алиев вернулся к власти в стране, которая столкнулась с большими трудностями после распада Советского Союза (были проблемы с обеспечением здравоохранения, образования, а также международная изоляция), и в течение нескольких лет добился коренных изменений. Такое искусное управление государством можно назвать настоящим чудом", - отметил он.

Собхани подчеркнул, что дипломатическая деятельность Гейдара Алиева, который был сильной личностью, была направлена на благо Азербайджана.

"Гейдар Алиев пресекал негативные высказывания о себе и своей стране и всегда защищал интересы Азербайджана. Гейдар Алиев знал, что существуют силы, которые не хотят независимости Азербайджана и его экономического могущества. Это позволило ему действовать таким образом, чтобы гарантировать независимость Азербайджана", - сказал он.

Собхани отметил, что любовь Гейдара Алиева к народу Азербайджана и то, что он ставил сохранение наследия и культуры Азербайджана превыше всего, были ключевыми факторами его успеха.

"Несмотря на то, что в течение более 70 лет Азербайджан был частью СССР, Гейдар Алиев смог обеспечить идентичность Азербайджана. Гейдар Алиев был ключевой фигурой в истории не только Азербайджана, но и всего мира", - сказал он.