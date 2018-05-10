Роб Собхани: Гейдар Алиев был ключевой фигурой в истории не только Азербайджана, но и всего мира
Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев был, безусловно, ключевой и уникальной фигурой в истории не только Азербайджана, но и всего мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду Trend генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани.
"Гейдар Алиев вернулся к власти в стране, которая столкнулась с большими трудностями после распада Советского Союза (были проблемы с обеспечением здравоохранения, образования, а также международная изоляция), и в течение нескольких лет добился коренных изменений. Такое искусное управление государством можно назвать настоящим чудом", - отметил он.
Собхани подчеркнул, что дипломатическая деятельность Гейдара Алиева, который был сильной личностью, была направлена на благо Азербайджана.
"Гейдар Алиев пресекал негативные высказывания о себе и своей стране и всегда защищал интересы Азербайджана. Гейдар Алиев знал, что существуют силы, которые не хотят независимости Азербайджана и его экономического могущества. Это позволило ему действовать таким образом, чтобы гарантировать независимость Азербайджана", - сказал он.
Собхани отметил, что любовь Гейдара Алиева к народу Азербайджана и то, что он ставил сохранение наследия и культуры Азербайджана превыше всего, были ключевыми факторами его успеха.
"Несмотря на то, что в течение более 70 лет Азербайджан был частью СССР, Гейдар Алиев смог обеспечить идентичность Азербайджана. Гейдар Алиев был ключевой фигурой в истории не только Азербайджана, но и всего мира", - сказал он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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