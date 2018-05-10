Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения
10 мая - 95-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, гениального сына и Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В день рождения спасителя нашего народа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи, родные и близкие великого лидера пришли в Аллею почетного захоронения, чтобы посетить могилу Общенационального лидера в день его рождения.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтил память великого лидера.
Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Затем глава государства и члены его семьи посетили могилу супруги великого лидера, ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили на ее могилу цветы.
Также были возложены цветы на могилы видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача-ученого Тамерлана Алиева.
В церемонии посещения могилы Общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Новруз Мамедов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, министры, руководители комитетов и компаний, депутаты Милли Меджлиса.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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