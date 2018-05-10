Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения

10 мая - 95-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, гениального сына и Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В день рождения спасителя нашего народа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи, родные и близкие великого лидера пришли в Аллею почетного захоронения, чтобы посетить могилу Общенационального лидера в день его рождения.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтил память великого лидера.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем глава государства и члены его семьи посетили могилу супруги великого лидера, ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили на ее могилу цветы.

Также были возложены цветы на могилы видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача-ученого Тамерлана Алиева.

В церемонии посещения могилы Общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Новруз Мамедов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, министры, руководители комитетов и компаний, депутаты Милли Меджлиса.