Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в кампании по посадке деревьев, посвященной дню рождения великого лидера Гейдара Алиева
10 мая 2018 11:23 746
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи в четверг приняли участие в посвященной дню рождения великого лидера Гейдара Алиева кампании по посадке деревьев на зеленом участке вокруг дороги Гала-Тюркан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев проинформировал главу государства о зеленых насаждениях.
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посадили на территории деревья.
Глава государства и Первая леди сфотографировались на память с участниками кампании по посадке деревьев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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