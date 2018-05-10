Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в кампании по посадке деревьев, посвященной дню рождения великого лидера Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи в четверг приняли участие в посвященной дню рождения великого лидера Гейдара Алиева кампании по посадке деревьев на зеленом участке вокруг дороги Гала-Тюркан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев проинформировал главу государства о зеленых насаждениях.

Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посадили на территории деревья.

Глава государства и Первая леди сфотографировались на память с участниками кампании по посадке деревьев.