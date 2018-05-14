Как конфликт США с Ираном повлияет на регион и Азербайджан? - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

Выход США из "Совместного всеобъемлющего плана действий" (СВПД) - крайне тревожное событие, которое несет в себе множество последствий для целого ряда государств.

Об этом сказал в беседе с Day.Az ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов, комментируя возможные последствия выхода США из ядерной сделки на экономических и мировых энергорынках, а также на реализации совместных проектов Ирана со странами региона, в частности с ближайшими соседями - Россией и Азербайджаном.

По оценкам российского аналитика, данный факт имеет последствия для самого Ирана - уровень его нефтяной торговли неизбежно снизится.

"Снизится и поток инвестиций в страну, так как текущая ситуация усилила неопределенность, а в условиях нехватки информации инвесторы ведут себя крайне настороженно. Иранский риал уже подешевел. В то же время официальные лица Ирана заявляют, что не намерены срывать заключенных договоренностей, а значит Иран демонстрирует верность заключенному соглашению, деноминируя обвинения США.

С другой стороны, это отличная возможность для Ирана усилить свое взаимодействие с другими странами-участницами СВПД под эгидой общего недовольства к политике США - а это и Россия, и Китай. Но стоит ожидать снижения темпов развития проектов, в которых участвует Иран - "Север-Юг" и "Один пояс и один путь" - что неприятно как для России, так и для Китая и Азербайджана.

Во-вторых, данный шаг имеет последствия для самих США - в мировом сообществе, в том числе в таких странах Европы, как Франция, Великобритания и Германия говорят о том, что США подрывают собственный авторитет, демонстрируя абсолютное неуважение к каким-либо договорам.

Так было с Транстихоокеанским партнерством, так случилось с СВПД. Тем не менее, в Европе напоминают, что СВПД - не двусторонний договор, поэтому выход из него США никоим образом не требует выхода других стран-участниц, а это, напомню, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия. Но для европейских стран и компаний имеется угроза вторичных санкций, которые США могут ввести - это санкции против компаний, сотрудничающих с Ираном. Таким образом, Европа из-за выхода США из договора встала перед выбором: поддержание и развитие отношений с Ираном или доступ к финансам США. Выбор, прямо сказать, не из легких, и в случае, если ситуация не разрешится дипломатическим путем, Европа может отвернуться от Ирана. В то же время представители Белого дома США уже говорят о необходимости переговоров по данному соглашению, а значит, стратегия Штатов после выхода из сделки не является однозначно оформленной. В данном контексте очень интересным, кстати, является то, как поведет себя Китай. Дело в том, что Китай, является одним из крупнейших торговых партнеров Ирана, более того, Иран может стать важной частью проекта "Один пояс и один путь".

Но что самое важное, Китай сегодня - единственный полноценный противовес могуществу США. Поэтому, Китай может попытаться заполнить вакуум, оставленный Штатами после выхода из договора. Если такой сильный игрок как Китай возьмет инициативу в свои руки, то СВПД продолжит свое полноценное функционирование, но уже под эгидой именно Китая, что, к слову, будет выгодно и Ирану, и России, и Азербайджану, так как Китай для Ирана и наших стран является важным экономическим партнером и союзником. Но есть не только страны, осуждающие действия США, но и те, которые данное решение поддерживают. Это, в первую очередь, Израиль, Саудовская Аравия, которая также выступает против послаблений для Ирана и поддерживает решение США. Обе эти страны являются участницами сирийского конфликта и активно сотрудничают в нем со Штатами. Россия, в свою очередь, взаимодействует в данном конфликте как раз-таки с Ираном и официальным Дамаском", - пояснил Иван Пятибратов.

По оценкам ведущего аналитика, решение США о выходе из СВПД ужесточило и осложнило развитие конфликта в Сирии, дав Израилю и Саудовской Аравии карт-бланш на начало более активных действий в стране.

Матанат Насибова