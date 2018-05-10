Бахар Мурадова: Говоря о 95-летнем юбилее Гейдара Алиева, мы в действительности говорим об Азербайджане

Уже 15 лет, как великого лидера Гейдара Алиева нет с нами, но мы вспоминаем эту гениальную личность каждый день.

Об этом заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова сказала, выступая в четверг на специальном заседании, посвященном 95-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Мурадова отметила, что необходимо творчески относиться к наследию великого лидера, чтобы оно жило вечно, и развивать начатое им дело.

"Развивать так, как это делает сегодня Президент Ильхам Алиев. Мы в свою очередь должны поддерживать Президента Ильхама Алиева. При жизни его не только восхваляли, но и критиковали. Были такие, кто выступал с резкой критикой в адрес великого лидера. Но по истечении лет они стали понимать наследие Гейдара Алиева. Говоря о 95-летнем юбилее Гейдара Алиева, мы в действительности говорим о 95-летии Азербайджана. Общенациональный лидер всегда указывал нам правильный путь", - сказала вице-спикер.

Мурадова подчеркнула, что те, кто когда-то видел в великом лидере Гейдаре Алиеве конкурента, сегодня понимают, что он сила, ведущая Азербайджан к развитию.

"В этом его лидерство. И чувство жалости вызывают те, кто не понимает наследия Общенационального лидера. Пока существует Азербайджан, великий лидер будет жить в сердцах любящих его людей", - сказала Мурадова.