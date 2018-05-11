Пашинян отнял у Саргсяна виллу - ПОДРОБНОСТИ

Серж Саргсян в ближайшее время может стать бездомным, потому что новому премьеру Николу Пашиняну тоже надо где-то жить.

Сержу Саркисяну как экс-президенту Армении был в свое время выделен служебный особняк, в котором он жил в течение 10 лет своего президентства. После изменения конституционного строя Саргсян все равно планировал остаться главой Армении потому намеревался оставить особняк за собой, в связи с чем правительство приняло решение передать здание и огромный участок земли в его собственность. Но премьером он побыл всего шесть дней, и теперь у особняка появился новый хозяин - Никол Пашинян.

Никто не тянул Саргсяна за язык и не заставлял передавать решением правительства премьер-министру закрепленные за президентом помещения - эту виллу и резиденцию на Баграяна 26. Он постарался для себя, не думая, что все так плачевно для него закончится. Теперь резиденция, в которой перед его въездом шел ремонт, и роскошный особняк достанутся оппозиционеру Пашиняну. А председателю РПА придется приучать себя к скромной жизни.

Справедливости ради заметим, что Саргсян после начала протестов от особняка отказался. Тем не менее, как пишет "Айкакан жаманак", он все еще продолжает там жить.

После отказа Саркисяна от дома и до настоящего момента правительство не дало ход его заявлению и не лишило права собственности. Корреспондент "АЖ" вчера поинтересовался у премьера РА Никола Пашиняна, лишат ли Сержа Саркисяна этого дома.

"Наше правительство уважит заявление Сержа Саркисяна об отказе от этого дома, и после этого ему как экс-президенту будут предоставлены возможности, установленные законом", - сказал премьер.

Кстати, есть сведения, что Серж Саркисян продолжает жить в этом особняке, пишет издание.

Понятно, что такая фигура, как Саргсян на улице не останется. Но въезд ненавистного оппозиционера в его апартаменты станет очередным унижением для него, как и водворение Пашиняна в резиденцию на Баграмяна 26.

Зульфугар Ибрагимов