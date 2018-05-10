Депутат: Великий лидер Гейдар Алиев спас Азербайджан и весь народ
10 мая 2018 17:43 155
У таких личностей, как великий лидер Гейдар Алиев, есть только дата рождения, потому что такие люди бессмертны.
Об этом в четверг на специальном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, посвященном 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сказал депутат Захид Орудж, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Орудж сказал, что 100-летие Азербайджанской Демократической Республики связано с 95-летием великого лидера.
"Если бы великий лидер не спас Азербайджан, сегодня мы не могли бы говорить о 100-летии АДР. Великий лидер Гейдар Алиев спас весь народ", - отметил депутат.
По его словам, Гейдар Алиев был лидером, который руководствовался собственной системой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!