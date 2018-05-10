Сиявуш Новрузов: Общенациональный лидер Гейдар Алиев превыше всего ставил интересы государства

Общенациональный лидер Гейдар Алиев ставил интересы государства превыше всего, великий лидер знал все проблемы Азербайджана.

Об этом в четверг на специальном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, посвященном 95-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, сказал заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан", депутат Сиявуш Новрузов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат особо подчеркнул, что Гейдар Алиев был справедливым человеком.

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев боролся с несправедливостью, он был борцом. Измена некоторых людей была самым болезненным для великого лидера вопросом", - сказал Новрузов.

Депутат отметил, что Гейдар Алиев был личностью. которого волновали проблемы всего человечества, он трудился для всего человечества.

"Общенациональный лидер не хотел создавать партию. Но затем для того, чтобы изменить положение населения, была создана партия "Ени Азербайджан". В настоящее время партия "Ени Азербайджан" проводит всестороннюю работу по продолжению политики, основы которой были заложены великим лидером. Потому что это является политическим курсом Гейдара Алиева. Наш долг - трудиться для сохранения вечной независимости Азербайджана", - добавил депутат.

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