АНКА-«юмористка»: «революция по-армянски» за счет США

Собственно, никто и не сомневался в том, что "революция по-армянски", как назвал весь тот балаган со смещением Сержа Саргсяна при участии огромной массовки и с Николом Пашиняном в роли главного выгодоприобретателя новый президент РМ Армен Саргсян, закончится поиском того, кто будет расплачиваться за все это действо. Люди же, вместо выхода на работу, митинговали? Митинговали. Оплатить им все это надо? Надо.

Расходы на бензин, шашлык-машлык, туда-сюда, плюс приезд Сержа Танкяна, которого Пашинян обозвал Саргсяном - было? Было. А раз так, то должен же найтись тот, кто оплатит весь этот "банкет". Тем более, что "банкет" и не думает заканчиваться. Вон, теперь требуют отправить восвояси мэра Еревана Тарона Маргаряна. Ведь у Пашиняна наверняка есть свой человек на эту "хлебную" должность. Так то, вперед - на новые митинги, во имя реализации планов Никола по устройству везде и всюду членов своего кружка, или кружков от своего "Елка".

Вся эта операция проводится под пристальным внимание армянской диаспоры. Сама она на Армению предпочитает не тратиться, хотя и Серж Саргсян и Никол Пашинян на это очень рассчитывали, перечисляя экономические проблемы РА. Азатович, помнится, сидя в гостях у Познера, на камеру даже как-то озвучил сумму совокупного капитала армянской диаспоры. Она была колоссальной и на нее можно было три новых Армении построить. В теории. А на практике, имеет место привычный "финт ушами".

Итак, Армянский национальный комитет Америки (АНКА) уже призвал Госдепартамент США предоставить финансовую помощь в размере $140 млн "на проведение реформ нового правительства Армении во главе с Николом Пашиняном". Об этом говорится в опубликованном в среду письме председателя АНКА Раффи Хампаряна, направленном на имя главы американского внешнеполитического ведомства Майкла Помпео. Оно опубликовано на официальном сайте организации.

"Мы призываем вас немедленно рассмотреть выделение нового гранта по линии корпорации "Вызовы тысячелетия" (создана в 2004 году в рамках программы Госдепартамента для развития экономики беднейших стран мира - прим.). Такое решение расширит возможности нашего экономического партнерства и в более широком смысле будет содействовать укреплению устойчивых уз дружбы, которые давно связывают американский и армянский народы", - подчеркивается в документе.

Как видим, письмо это - ультимативное, Мол, чего вы там, в США, тянете с выплатой 140 миллионов долларов?! Армянская "демократия" нуждалась, нуждается и будет нуждаться в солидных финансовых влияниях. Не за бесплатно же народ "революцию по-армянски" сделал.Так что, несите ваши доллары, господа американцы! Назвались же главными поборниками демократии в мире? Назвались. А за имидж платить надо.

И тут я вынужден вспомнить, с каким апломбом, тогда еще лидер протестного движения "Мой шаг", Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал список людей, оказавших финансовую помощь движению по продвижению его в премьерское кресло. Согласно информации, в период 10 по 23 апреля общая сумма пожертвований составила 7 769 800 драмов (около 16 тысяч долларов).

Деньги перечислили "парни из Шамшадина" (народное название города Берд Тавушской области Армении - ред.), некая Лилия из Швеции, Кристине Овсепян из США, Ваагн Петросян из Мюнхена, десятки армян, проживающих в России и другие. Фигурирует в списке и знаменитый шахматист, один из российских оппозиционных деятелей Гарри Каспаров, который перечислил целых 10 тысяч драмов (около 20 долларов).

Обнародовав этот список, Пашинян пытался убедить всех в том, что "революция по-армянски" возможна, благодаря наличию столь мизерной суммы. Мол, с миру по нитке! Ага, увидели мы в конечном итоге стоимость этой "нитки" и этой "рубахи". Они оценены в 140 миллионов баксов. Для начала. Далее, в случае получения первого транша, можно замахнуться и на второй, на третий и так далее.

При этом, комичность ситуации состоит еще и в том, что армянские просители не стесняются рассуждать о "реформах" в условиях, когда в РА по прежнему правит криминально-олигархический клан. Носители наворованных миллиардов с воровскими кличками легко и просто сменили одну "крышу на другую - Саргсяна на Пашиняна. И вот за всю эту "революцию по-армянски" должны платить американские налогоплательщики? Здравомыслящий человек ответит отрицательно и даже удивится такому вопросу. Но мы же говорим об армянской стороне, которая всегда отличалась невероятной верой в то, что весь мир обязан им всегда и всем.

Акпер Гасанов