Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею Гейдара Алиева

В Баку в четверг проходит торжественная церемония, посвященная 95-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В церемонии, которая проводится в Центре Гейдара Алиева, приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Глава государства выступил на мероприятии с речью.

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