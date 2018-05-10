Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею Гейдара Алиева
10 мая 2018 19:04 245
В Баку в четверг проходит торжественная церемония, посвященная 95-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
В церемонии, которая проводится в Центре Гейдара Алиева, приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи.
Глава государства выступил на мероприятии с речью.
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