Президент Ильхам Алиев утвердил национальный план действий по ранней профилактике и лечению инвалидности среди детей

10 мая 2018 22:35

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об утверждении "Национального плана действий на 2018-2020 годы по ранней профилактике и лечению инвалидности, свойственной для детства".

Согласно распоряжению, министерству здравоохранения поручается координация исполнения мероприятий, предусмотренных в Национальном плане действий, утвержденном в соответствии с частью 1 настоящего распоряжения, и раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе исполнения мер, предусмотренных Национальным планом действий.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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