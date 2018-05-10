Президент Ильхам Алиев утвердил национальный план действий по ранней профилактике и лечению инвалидности среди детей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об утверждении "Национального плана действий на 2018-2020 годы по ранней профилактике и лечению инвалидности, свойственной для детства".

Согласно распоряжению, министерству здравоохранения поручается координация исполнения мероприятий, предусмотренных в Национальном плане действий, утвержденном в соответствии с частью 1 настоящего распоряжения, и раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе исполнения мер, предусмотренных Национальным планом действий.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.