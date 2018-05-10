Президент Ильхам Алиев: Если бы в начале 90-х годов Гейдар Алиев был в Азербайджане, то он никогда не позволил бы начаться нагорно-карабахскому конфликту

10 мая 2018 23:51

Если бы в то время (в начале 90-х годов - прим. ред.) Гейдар Алиев был в Азербайджане, то он никогда не позволил бы поднять голову сепаратистским тенденциям, начаться нагорно-карабахскому конфликту. Об этом в четверг сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

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