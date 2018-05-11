Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский флаг будет поднят на всех оккупированных территориях, в том числе в Шуше и Ханкенди

11 мая 2018 00:01

Азербайджанский флаг будет поднят на всех оккупированных территориях, в том числе в Шуше и Ханкенди.

Об этом в четверг сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

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