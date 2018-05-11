Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский флаг будет поднят на всех оккупированных территориях, в том числе в Шуше и Ханкенди
11 мая 2018 00:01 1 408
Азербайджанский флаг будет поднят на всех оккупированных территориях, в том числе в Шуше и Ханкенди.
Об этом в четверг сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10 мая 23:46
Ölkənin qızıl-gümüş bazarında qiymətlər bahalaşdı
10 мая 21:57
В Армении появятся военные базы НАТО? - ПОДРОБНОСТИ
10 мая 21:56
Сильное землетрясение в Туркменистане - ПОДРОБНОСТИ
10 мая 21:15
Что произошло с могущественной Шведской империей
10 мая 20:47
Пилот раскрыл секреты выживания
10 мая 20:05
WhatsApp стал бесплатным с Nar
10 мая 19:26
Ученые выяснили, почему не падает Пизанская башня
-
10 Май 17:01 8 881
-
10 Май 09:50 8 016
-
10 Май 09:20 7 123
-
10 Май 10:05 7 066
-
10 Май 10:30 6 546