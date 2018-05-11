Президент Ильхам Алиев: Власть НФА-Мусават привела Азербайджан к неуправляемому положению

Власть НФА-Мусават не смогла оправдать надежд народа, своей неудовлетворительной, предательской политикой нанесла тяжелые удары народу Азербайджана, азербайджанской государственности и, можно сказать, привела страну к неуправляемому положению.

Об этом в четверг сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

"Происходили хаос, анархия, политический, экономический и военный кризисы, наши земли подверглись оккупации. А тогдашняя азербайджанская власть прибегала к преступлениям, гражданской войне для того, чтобы защитить свою пошатнувшуюся власть", - отметил глава государства.

Новость обновляется