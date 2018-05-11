На здании Центра Гейдара Алиева представлена композиция "Гейдар Алиев 95" - ФОТО - ВИДЕО

На здании Центра Гейдара Алиева представлена видеоинсталляция, подготовленная в связи с 95-летним юбилеем со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Композиция, продемонстрированная на здании Центра Гейдара Алиева, который является одним из символов Баку, одним из современных архитектурных памятников мира, отражает привязанность к Азербайджану Гейдара Алиева, являющегося архитектором современного Азербайджана, прогресс в нашей стране и любовь народа к великому лидеру.

Видеоинсталляция, сопровождаемая песней "Xalq Heydər söyləyəcək" (Народ скажет Гейдар), состоит из флага Азербайджанской Республики, фотографий общенационального лидера Гейдара Алиева и фотографий современного Азербайджана.

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