Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский флаг будет поднят на всех оккупированных территориях, в том числе в Шуше и Ханкенди

Азербайджанский флаг будет поднят на всех оккупированных территориях, в том числе в Шуше и Ханкенди.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, об этом в четверг сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Глава государства отметил, что наша принципиальная позиция в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом остается неизменной.

"В 2003-2018 годах, за 15 прошедших лет многие международные организации - Генеральная Ассамблея ООН, Движение неприсоединения, Совет Европы, Европарламент, Организация исламского сотрудничества и другие приняли резолюции и решения, отражающие нашу позицию, справедливость в связи с этим конфликтом. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен найти свое решение лишь на основе норм и принципов международного права, территориальная целостность Азербайджана должна быть полностью восстановлена, четыре резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены. В этих резолюциях ясно указывается, что оккупационные силы должны безоговорочно покинуть оккупированные земли. Другого пути решения конфликта нет", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что территориальная целостность Азербайджана не является темой переговоров, никогда не была ею и не будет.

"Азербайджанский народ и азербайджанское государство никогда не позволят, чтобы на азербайджанской земле было создано второе армянское государство. Если кто-то думает по-другому, я считаю, что он напрасно живет иллюзиями. Территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена полностью и безоговорочно. Справедливость и международное право требуют этого. Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана. Об этом говорит история, культура, об этом говорит международное право. Последний проведенный в Нагорном Карабахе так называемый "референдум" не был признан ни одной страной, ни одной международной организацией. Это еще раз свидетельствует о том, что международная общественность, все страны признают Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. Мы и впредь будем усиливать свою принципиальную позицию. У Азербайджана есть достаточно возможностей как на международной арене, так и в регионе. Без нашего участия не может быть реализован ни один проект в регионе. Чем раньше в Армении поймут это, тем быстрее будет урегулирован конфликт и в нашем регионе будет обеспечен мир. Мы, в то же время проводим большую работу в мире в связи с Ходжалинским геноцидом. Невиданное зверство - Ходжалинский геноцид, учиненный армянами, в последние годы был признан геноцидом со стороны более 10 стран, и этот процесс будет продолжен. Мы построили сильную армию. Ведущие рейтинговые агентства, определяющие мощь армии, видят азербайджанскую армию в числе 50 сильнейших армий. Мы знаем это и наша военная мощь растет день ото дня. Два года назад азербайджанская армия освободила от оккупантов часть Агдаринского, Физулинского, Джебраильского районов и на этих землях - на наших родных землях сегодня развевается флаг Азербайджана. Уверен, что придет день и Азербайджанский флаг будет поднят на всех, сегодня все еще находящихся под оккупацией, территориях, в том числе в Шуше и Ханкенди", - сказал Президент Ильхам Алиев.