Россия запретит армянские томаты - "революция" не помогла

В Армении свою "бархатную революцию" считают отпущением всех грехов страны на международной арене. А также зеленым светом для всего армянского, чего бы вопрос не касался.

Исходя из этого, для многих стало неприятной неожиданностью то, что армянского участника "Евровидения" не пропустили в финал. Ожидалось, что смена власти в Армении повлияет на организаторов этого политизированного конкурса и следующий евросонг символично пройдет уже в "демократизированном" Ереване.

Не случилось.

Ожидалось также, что Россия, боясь потерять Армению, теперь будет плясать под ее дудук и прощать все грехи и любое поведение. Время, конечно, покажет, так это или не так, но уже есть слабые сигналы того, что сторонники такой теории, вероятно, ошибаются.

Как сообщает РИА Новости. Россельхознадзор допустил введение временных ограничений на ввоз помидоров и огурцов из Армении после того, как в партиях этих овощей были выявлены насекомые-вредители, говорится в сообщении российского ведомства.

Служба сообщает, что в мае текущего года сотрудники Россельхознадзора усилили контроль за продукцией, поступающей из Армении через пункт пропуска "Верхний Ларс" (Северная Осетия).

"При поставках подкарантинной продукции из Армении в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Государственной службой безопасности пищевых продуктов министерства сельского хозяйства республики Армения, за период с 3 по 9 мая 2018 года было выявлено семь случаев обнаружения двух видов карантинных для России объектов - томатная минирующая моль на томатах и западный (калифорнийский) цветочный трипс на огурцах", - сообщает ведомство.

Продукция была возвращена экспортеру. В адрес Государственной службы безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении были направлены уведомления о нарушениях фитосанитарных стандартов Евразийского экономического союза с требованием провести официальное расследование и принять меры по недопущению подобных случаев.

"В случае продолжения поступления подкарантинной продукции, в том числе с наличием не нотифицированных для республики Армения карантинных организмов, Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на подкарантинную продукцию, поставляемую на территорию Российской Федерации из республики Армения", - заключает российская служба.

Проблемы у помидорного экспорта Армении возникают постоянно. Армянская сторона уже неоднократно пыталась перехитрить российских партнеров или не выполнять свои обязательства. Но всякий раз ее ловили за руку.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор планирует организацию предотгрузочного контроля в Армении партий томатов, предназначенных для поставок на территорию РФ, из-за подозрений в реэкспорте. Такое решение было принято в связи со значительным увеличением объемов поставок томатов из Армении в Россию при отсутствии полной информации об объемах производства и наименовании производителей томатов, а также достоверных сведений о стране происхождения продукции, говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Неладное в России почуяли еще в 2016-м, когда объем импортированных из Армении помидоров вырос в 42 раза (!) при том, что урожайность этой культуры в стране резко упала. По подсчетам армянских экономистов, объемы экспорта томатов почти в три раза превысили объем их производства в Армении.

Напомним, что в тот период Россия закрыла рынок для турецких сельхозпродуктов по причине кризиса в отношении двух стран. И этим постарались воспользоваться армянские мошенники, организовав реэкспорт этого продукта.

Что они придумают теперь, когда Россия открыла дорогу турецким помидорам?

Судя по последнему предупреждению Россельхознадзора, проблема реэкспорта будет не самой большой проблемой для армянских экспортеров.

Зульфугар Ибрагимов