Пашинян обманул митингующих в Ереване - ПОДРОБНОСТИ

Поездка на днях нового премьера Армении Никола Пашиняна в оккупированный Карабах, помимо визгов восторга, вызвала в армянском обществе серьезную тревогу. И если визги были хорошо слышны всем, то тревога, прячась за никами, была озвучена только в соцсетях.

Говорить об этом громко в условиях, когда общество пребывает в революционном экстазе и готово стереть в порошок любого, кто посмеет сказать хоть слово против "народных" властей, мало кто решится.

Тревога вызвана предельно воинственными заявлениями Пашиняна, не оставляющими никаких надежд на изменение ситуации для Армении даже в отдаленной перспективе.

Напомним, что премьер страны высказался однозначно за ужесточение и радикализацию позиции Еревана в карабахском урегулировании. Стараясь понравиться публике и сепаратистам, на территории которых выступал, он старался строить из себя лидера, способного командовать не только беснующимися толпами, но и войсками. И наговорил такого, от чего потом, когда для оккупантов начнутся серьезные проблемы, будет очень трудно отказаться. Так как большую часть армянского общества эти заявления ввергли в еще больший экстаз.

Но здравая прослойка поняла, что своей неразумной и переходящей границы бравадой Никол Пашинян приблизил войну. И она к армянскому народу сегодня гораздо ближе, чем обещанное премьером счастливое будущее. Точнее, в отличие от гипотетического счастливого будущего война - реальность. И после всего сказанного под бурные аплодисменты поклонников, эта реальность еще ближе подошла к порогу каждого дома в Армении. Толпам молодежи, так хорошо отдыхавшей на проспектах Еревана и кушавшей шашлыки на центральной площади, придется доказывать свою верность, так сказать, предводителю народа, своими жизнями.

Одним словом, начиная свою революцию, простые граждане Армении надеялись, что открывают дорогу для светлого будущего, но их лидеры как всегда обманули их, обещав только войну.

Султан Керим