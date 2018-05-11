Армянские букмекеры делают ставки на бороду Пашиняна

11 мая 2018 11:09

Армянские букмекерские компании тоже не остались в стороне от внутриполитических событий в стране, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак". Букмекерская компания "Виваро" предлагает такую ставку: побреется ли премьер-министр РА Никол Пашинян к саммиту ЕАЭС, намеченному на 14 мая, или нет.

Коэффициент ставки "побреется" на данный момент составляет 2.7. По мнению "Виваро", более вероятно, что премьер Никол Пашинян отправится на саммит небритым: коэффициент ставки "не побреется" составляет 1.4.

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