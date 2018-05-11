Первая акция протеста у резиденции Пашиняна

Матери погибших в армянской армии военнослужащих Ирина Газарян, Нана Мурадян и Эрикназ Гаспарян прибыли к офису премьер-министра Армении, чтобы напомнить, что дела их сыновей, ставших жертвами неуставных отношений, не раскрыты, передает Day.Az со ссылкой на Epress.am.

Женщины на протяжении лет пикетировали резиденцию президента [ныне офис премьера] и здание правительства Армении, но, по их словам, при власти Республиканской партии Армении уголовные дела о смертях военнослужащих пытались замять. Теперь они надеются, что за время премьерства Никола Пашиняна дела удостоятся справедливого следствия.

Как в беседе с Epress.am заявила Ирина Газарян, мать погибшего в ВС в 2010-ом Артура Газаряна, они осознают, что вопрос не решится мгновенно. Тем не менее, родители надеются на реформы в армии и в следственных органах и устранение нынешнего руководства Вооруженных сил.

По словам матери погибшего в 2010-ом Валерия Мурадяна, подать заявление об отставке должен и глава Генштаба ВС Мовсес Акопян, один из тех, кто скрывает преступления. Нана Мурадян напоминает, что разные чиновники, начиная с назначенного в 2011-ом генеральным прокурором Геворга Костаняна, обещали ей, что дело об убийстве сына будет раскрыто, но до сих пор ничего не сделано.

"Мы будем бороться, проводить акции протеста до тех пор, пока не будут наказаны убийцы наших детей", - заключила собеседница.