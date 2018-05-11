Саргсяновцы затаились. Они ждут момента, чтобы ударить по Пашиняну

Никол Пашинян вот уже несколько дней, как премьер-министр, а какой-либо программы по выводу Армении из внутрполитического и социально-экономического кризиса он до сих пор не обнародовал. Время идет, а действенных мер от новой власти как не было, так и нет.

Сегодня многие экспертвы обращают внимание на тот факт, что в отношениях между парламентом и правительством Армении сложилась несуразная ситуация: парламентское большинство объявило себя оппозицией, а исполнительная власть рассматривается как правительство меньшинства. А это, в свою очередь, предполагает, что саргсяновская РПА в силах провалить все законодательные инициативы правительства, и, судя по последним заявлениям, они не скрывают такое намерение.

Николе Пашиняну фактически нечего противопоставить этому, поскольку если до сих пор он навязывал свою волю парламенту посредством всенародного протеста и бунта, то теперь этот ресурс исчерпан.

Сейчас, пока РПА напугана революционными событиями, ее функционеры заявляют, что будут во всем поддерживать Пашиняна, что будут единогласно голосовать "за" программу правительства Никола Пашиняна, даже если "будет представлен чистый лист бумаги".

На днях пресс-секретарь Республиканской партии Армении, вице-спикером парламента Армении Эдуардом Шармазанов в интервью Aysor.am заявил, что у РПА нет какого-либо решения относительно программы Пашиняна, и не может иметь, поскольку РПА не проводила пока ни заседания фракции, ни заседания Исполнительного органа.

"Если правительство Пашиняна представит хорошую законодательную программу, мы не должны голосовать против только потому, что мы оппозиция. Мы не намерены быть оппозицией "капризов", мы будем идеологической, программной и серьезной оппозицией, каждое слово и голосование которой будет обоснованным", - сказал он.

Но это только слова, поскольку совершенно очевидно, что реакционная по своей сути саргсяновская РПА просто затаилась и ждет того момента, когда рейтинг Никола Пашиняна упадет и тогда она сможет взять реванш за свой страх, поражение и унижение. И только внеочередные выборы могут спасти Пашиняна, если только он на них решится, не боясь при этом противодействия со стороны РПА.

Как отмечают эксперты, у Пашиняна сейчас нет иного выбора, кроме как распустить парламент, погнав метлой РПА и провести внеочередные выборы для того, чтобы получить свободу действия для выведения Армении их внутриполитического и социально-экономического кризиса.

Иначе, РПА может взять реванш у человека, который смог завести толпу, но в итоге оказался обычным популистом.

Садиг Ахмедов