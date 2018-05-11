В Беларуси пройдет научно-практическая конференция к 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева
11 мая 2018 11:33 147
Международная научно-практическая конференция, посвященная 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, пройдет в Минске 11 мая. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Белта.
Мероприятие состоится в здании Национальной библиотеки. В нем примут участие ученые, дипломаты, депутаты, представители государственных и общественных организаций.
10 мая экс-президенту Азербайджана, видному государственному деятелю Советского Союза, первому заместителю председателя Совета Министров СССР, дважды Герою Социалистического Труда Гейдару Алиеву исполнилось бы 95 лет. В память о нем в самом Азербайджане и других странах проходят мероприятия, посвященные этой дате.
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