В Беларуси пройдет научно-практическая конференция к 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева

11 мая 2018 11:33

Международная научно-практическая конференция, посвященная 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, пройдет в Минске 11 мая. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Белта.

Мероприятие состоится в здании Национальной библиотеки. В нем примут участие ученые, дипломаты, депутаты, представители государственных и общественных организаций.

10 мая экс-президенту Азербайджана, видному государственному деятелю Советского Союза, первому заместителю председателя Совета Министров СССР, дважды Герою Социалистического Труда Гейдару Алиеву исполнилось бы 95 лет. В память о нем в самом Азербайджане и других странах проходят мероприятия, посвященные этой дате.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az