Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия отеля «Динамо»

11 мая 2018 12:00

В Баку в пятницу состоялась церемония открытия отеля "Динамо".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.

Глава государства и его супруга разрезали ленту в знак открытия отеля.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в отеле условиями.

Затем Президент Азербайджана встретился с коллективом отеля.

В заключение было сделано фото на память.

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