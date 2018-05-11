Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия отеля «Динамо»

В Баку в пятницу состоялась церемония открытия отеля "Динамо".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.

Глава государства и его супруга разрезали ленту в знак открытия отеля.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в отеле условиями.

Затем Президент Азербайджана встретился с коллективом отеля.

В заключение было сделано фото на память.

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