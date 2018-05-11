Нападки армян на российских журналистов становятся нормой

Gradator.ru многократно публиковал материалы о героизации армянского фашиста Гарегина Нжде и установлению его памятника в центре Еревана.

Кремлевские политики всегда закрывали глаза на предательские действия Еревана и армянского лобби России и США, действующего в одной связке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.ru, это ведь Симоньян организовывала в Москве проекты по героизации "геноцида армян" в Турции, получая награды от Саргсяна, это Гарик Мартиросян возил всю российскую команду ТНТ в Ереван преклонить колена перед армянскими памятниками.

А теперь армяне в России настолько обнаглели, что блокировали вчера вход в московскую редакцию "Комсомольской правды".

По словам журналистов издания, они хотели извинений от Михаила Леонтьева, в словах которого услышали "оскорбления армянского народа и экстремистские призывы", сообщает "Фонтанка".

Как сообщил в Twitter Александр Коц, недовольная толпа армян собралась на подступах к "Комсомольской правде" к девяти часам вечера 10 мая. Туда же в этом время уже подъехал ОМОН, вызванный снизить градус напряжения и пресечь саму возможность штурма. Вечерний караул стал продолжением конфликта между изданием и представителями армянской диаспоры после эфира программы "Главтема". Событиям в Армении были посвящены несколько последних эфиров, и позицию ведущих многие посчитали оскорбительной.

Так, пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал Армению бременем для России, которая "кровью, жизнью, деньгами, газом, войсками спасала этот народ". Его существование в отрыве от российской поддержки Леонтьев поставил под сомнение: "если бы не мы", то "никому не нужной страны" и не было бы. Отрывок с громким "Народ, который существует исключительно благодаря нашей поддержке ... не имеет права шантажировать нас предательством!", дополненный посылами "идите и топитесь" разошелся по Сети. Возмутил отправленных "катиться колбаской" армян и соведущий Михаил Юрьев, который категоричного коллегу не остановил.

Представители Союза армян России уже направили в адрес редакции обращение. Леонтьев заявил, что распространившийся в Интернете ролик - это нарезка, которая исказила смысл и содержание сказанного им. Он объяснил, что считает армян "братьями во Христе" и неприязни ко всему народу не испытывает. Впрочем, это не отменяет его неприятия Никола Пашиняна и уверенности, что Армения для России в тягость. Он подчеркнул, что обижал намеренно, но оскорбить не хотел, а попытка выдать обиду за оскорбление указывает на крайнюю слабость".

Кстати, это не единственный случай нападок армян на тех в России, кто пытается высказать мнение, идущее в разрез с армянскими интересами.

Помнится, требовали извинений у Вероники Крашенинниковой, когда она пыталась обратить внимание российской общественности на героизацию Нжде в Армении, нападали на Проханова, Маркова и других общественников, когда те совершали визиты в Баку.

Результаты политической слепоты Кремля, поднявшего армян на уровень доминирующего по влиянию этноса в России уже дают свои негативные результаты. И это только начало...