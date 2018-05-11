Пашинян назначил министром обороны человека Саргсяна

И.о. главы МЧС Давид Тоноян будет сегодня назначен министром обороны Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"Указ о назначении будет подписан сегодня, а остальные министры будут назначены в ближайшее время", - сказал он журналистам после заседания правительства в пятницу.

Давид Тоноян занимал должность министра по чрезвычайным ситуациям с 6 февраля 2017 года. До этого он был первым заместителем министра обороны.

Отметим, что назначить на этот пост именно Тонояна новому премьеру посоветовал вчера подавший в отставку Виген Саркисян.