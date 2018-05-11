Казахстанский эксперт пояснил, почему военные базы США не появятся на Каспии – ДЕТАЛИ

Ратификация сенатом Парламента Казахстана протокола об использовании портов Курык и Актау на Каспийском море для переброски американских военных грузов в Афганистан является предметом активного обсуждения в ряде российских СМИ. Причем, что любопытно, соглашение о военном сотрудничестве между Казахстаном и США на 2018-2021 годы, подписанное в сентябре 2017 года, предусматривающее строительство военной базы НАТО в Актау, воспринимается политтехнологами как достаточно весомый тому аргумент.

О том, насколько оправданы подобные опасения в СМИ, своим мнением в комментариии Day.Az поделился известный политолог, руководитель ОФ "Мир Евразии" Эдуард Полетаев.

По его словам, ни о каких военных базах США на Каспии речь не идет.

"Дело в коммерческом транзите, в котором у Казахстана есть интерес, так как он развивает свой евроазиатский транзитный потенциал, - это один из важных трендов позиционирования страны. Другое дело, что Каспий в последнее время позиционируется как регион, в котором должны править бал исключительно 5 прибрежных стран, без внешнего вмешательства. Поэтому данная новость была воспринята в РФ несколько болезненно.

Тем более, что договор о правовом статусе Каспия все никак не подписывается. Посольство Казахстана в РФ уже дало комментарии по поводу транзита. Существенные американские инвестиции в сфере добычи нефти уже давно работают в Азербайджане и Казахстане, и никто при этом не говорит о возможном ухудшении в отношении стран-партнеров", - пояснил политолог, добавив, что недопонимания по поводу транзита вскоре разрешатся.

Матанат Насибова