Президент Ильхам Алиев: Баку должен расширяться, но в то же время должна быть гармония между историческим прошлым и современными требованиями

Баку должен расширяться, развиваться, должны быть и многоэтажные здания, и небоскребы.

Об этом в пятницу сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с коллективом отеля "Динамо", открытие которого состоялось в Сабаильском районе Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Но в то же время должна быть и гармония между историческим прошлым и современными требованиями. Считаю, что Баку - один из немногих городов мира, объединяющий в себе эти два важных элемента. Мы должны беречь нашу историю, древнюю историю, но и современные здания, построенные в Баку, не противоречат общему облику города. Поэтому Баку сохраняет приятную и располагающую атмосферу для гостей и жителей города", - добавил глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что открытие отеля "Динамо" - знаменательное событие.

"Потому что мы видим здесь произведение искусства группы, всемирно известной компании, руководимой госпожой Пинто. Мы высоко ценим внесенный вами вклад. Безусловно, ваше имя обязательно будет привлекать сюда гостей. Знакомясь с различными местами отеля, мы убедились, что неслучайно у вашей компании высокие международные стандарты. Выражаю вам за это признательность. Уверен, что проживающие в отеле, те, кто придет сюда пообедать или хорошо провести время, действительно окажутся в особой атмосфере. Город стремительно развивается. Считаю, что Баку сегодня - один из самых красивых городов мира, и мы должны беречь свое наследие, создать более лучшие условия для живущих здесь людей и гостей. Желаю вам успехов. Рад, что сохранено название "Динамо" и символы прошлого. Это еще раз демонстрирует, что мы с уважением относимся ко всем периодам нашей истории. Это делает нас еще сильнее, и это правда", - сказал Президент Ильхам Алиев.