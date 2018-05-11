Азербайджан призвал Францию принять жесткие меры в связи с незаконными визитами на оккупированные территории

11 мая 2018 18:03

Азербайджан призвал МИД Франции принять жесткие меры в связи с незаконными визитами на оккупированные территории. Об этом сказал в пятницу Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

Гаджиев сказал, что определенные круги армянского лобби во Франции, начиная с 2013 года, подписывают незаконные документы под предлогом "побратимства" между оккупированными городами Азербайджана и городами и поселками Франции и пытаются использовать подобные шаги для пропаганды незаконного режима.

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