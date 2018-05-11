Президент Ильхам Алиев назначил завотделом по вопросам инновационного развития и e-правительства Администрации

11 мая 2018 18:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Ровшана Чингиз оглу Наджафа заведующим отделом по вопросам инновационного развития и электронного правительства Администрации Президента. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

До назначения на эту должность Ровшан Наджаф был исполнительным директором Азербайджанской инвестиционной компании.

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