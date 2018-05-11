Президент Ильхам Алиев предоставил Гасану Садыхову персональную пенсию
11 мая 2018 18:35 271
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента Гасану Ширали оглу Садыхову за продолжительную плодотворную деятельность в сфере образования страны. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!