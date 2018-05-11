Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги Мехдиабад-Пиршаги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Мехдиабад-Пиршаги. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Мехдиабад-Пиршаги, соединяющей три населенных пункта с населением 21 тысяча человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 3,3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.