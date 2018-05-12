Армяне пытаются засадить Михаила Юрьева и Михаила Леонтьева в тюрьму - ПОДРОБНОСТИ

Армяне Москвы готовят иск против эксперта Михаила Юрьева за сказанные в эфире радио "Комсомольской правды" слова "утопить Армению в крови".

Об этом Day.Az стало известно из соцсетей.

Как отмечается, армяне Москвы не услышали извинений от Михаила Юрьева и Михаила Леонтьева и собираются подать в суд на них. Уже заказана лингво-криминалистическая экспертиза высказываний Юрьева и даже оперативно получены ее результаты, в которых "выявлены возможные признаки правонарушений по трем статьям уголовного кодекса России".

На основании этого с адвокатами готовится иск против Юрьева.

Напомним, что на прошлой неделе в эфире радио "КП" известные журналисты и эксперты высказались по нынешнему состоянию российско-армянских отношений в свете "бархатной революции" в Ереване. Участники передачи однозначно обвинили Армению в неблагодарности и указали на то, что она всем обязана России.