Союз архитекторов Азербайджана: Гейдар Алиев сыграл большую роль в становлении национальной архитектуры

Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл большую роль в становлении национальной архитектуры. Об этом сказал в субботу журналистам председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам председателя правления, Гейдар Алиев всегда оказывал большую поддержку азербайджанским архитекторам.

"Еще в 70-е годы советское руководство старалось стереть понятие национальной архитектуры. Но Гейдар Алиев в эти же годы советовал нашим архитекторам использовать наследие национальной архитектуры. Это оставило свой след в архитектурном облике наших городов. В архитектурных произведениях тех лет явственно ощутимы национальные признаки", - отметил Гасымзаде.

Глава Союза подчеркнул, что Общенациональный лидер продолжал оказывать внимание национальной архитектуре и в годы независимости Азербайджана.

"В годы независимости Гейдар Алиев продолжал оказывать пристально внимание архитектуре, красоте Баку и других наших городов. Я счастлив, что в течение восьми лет слышал его советы по архитектуре городов, которые поволили мне многое понять и осознать", - отметил Гасымзаде.

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