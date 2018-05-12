Союз архитекторов Азербайджана: Гейдар Алиев сыграл большую роль в становлении национальной архитектуры
Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл большую роль в становлении национальной архитектуры. Об этом сказал в субботу журналистам председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам председателя правления, Гейдар Алиев всегда оказывал большую поддержку азербайджанским архитекторам.
"Еще в 70-е годы советское руководство старалось стереть понятие национальной архитектуры. Но Гейдар Алиев в эти же годы советовал нашим архитекторам использовать наследие национальной архитектуры. Это оставило свой след в архитектурном облике наших городов. В архитектурных произведениях тех лет явственно ощутимы национальные признаки", - отметил Гасымзаде.
Глава Союза подчеркнул, что Общенациональный лидер продолжал оказывать внимание национальной архитектуре и в годы независимости Азербайджана.
"В годы независимости Гейдар Алиев продолжал оказывать пристально внимание архитектуре, красоте Баку и других наших городов. Я счастлив, что в течение восьми лет слышал его советы по архитектуре городов, которые поволили мне многое понять и осознать", - отметил Гасымзаде.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
11 Май 21:30 28 404
-
11 Май 13:29 18 859
-
11 Май 15:20 8 928
-
11 Май 14:44 8 446
-
11 Май 22:35 7 272