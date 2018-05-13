Пашинян пытается спровоцировать новую войну в оккупированном Карабахе

Новоназначенный премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в беседе с журналистами, что не намерен срывать программу правительства с тем, чтобы провести внеочередные выборы в парламент. По поводу того же, что Республиканская партия Армении не желает проведения внеочередных выборов, премьер-министр отметил: "Решения принимает общественность. И в этом случае будет также", - сообщает news.am. Следует отметить, что заявления премьера прозвучали сразу по окончании заседания Кабмина.

Итак, Пашинян в первые же дни своего премьерства столкнулся с оппозицией бывшей партией власти, доминирующей в парламенте. То есть, мнение, что отставка Сержа Саргсяна с поста премьер-министра и замещение его Николом Пашиняном положит конец политическому кризису в Армении, оказалось ошибочным. Тогда понятно, что ожидаемая стабильность в стране на самом деле представляет собой неустойчивый баланс, который уже в ближайшее время может быть легко нарушен. Соотношение политических сил в стране остается неопределенным. Сегодня в парламенте большинство голосов у партии Саргсяна РПА, которая с новым премьером сотрудничать не намерена и, по всей видимости, будет эффективно торпедировать любое его начинание, как из соображений сохранения своего влияния, безопасности и материального благосостояния, так и по соображениям политического соперничества. Расстановка сил в парламенте сама по себе несколько абсурдна - новое правительство изначально слабо и большинство составляет ныне оппозиционная РПА.

Учитывая хроническую фабрикацию результатов, присущую практически всем, в том числе, и парламентским выборам в РА, реальное политическое влияние самой бывшей партии власти тоже неизвестно. Этот вопрос могут прояснить только досрочные парламентские выборы, которые по логике вещей должны быть проведены. Сегодня же премьер, находящийся в меньшинстве, обладает единственным реальным инструментом влияния - способностью вывести людей на улицы, при каждой попытке саботажа со стороны парламентского большинства.

Ставить условно говоря, каждое решение правительство на всенародное голосование теоретически возможно, но сам процесс принятия решения чреват всевозможными рисками, включая массовые столкновения и даже гражданскую войну. Пашинян, как видно из его заявления, намерен влиять на парламент массовыми уличными выступлениями. Над клептократической Арменией нависла угроза управления охлократией, а такое положение вещей, безусловно, стабильным никак не назовешь.

Положение осложняется еще и тем, что избрание Пашиняна премьером стало возможным лишь благодаря голосам со стороны, в том числе и со стороны республиканцев, то есть представителей той самой воровской власти, которая довела страну и население до сегодняшнего положения. Кроме того, "народный вождь", сменив камуфляж на костюм политика, повел себя, по мнению социума, несколько неожиданно - принялся сотрудничать с людьми, очевидно замазанными связями с пресловутой клептократической системой. Справедливости ради следует отметить, что иначе и быть не могло, ведь собственной команды у Пашиняна нет. Однако, очевидно, что симпатии и поддержка улицы, в том числе, в связи с этим неизбежно будут таять.

Что, собственно, произошло в Армении? Так называемая "революция" на поверку оказалась очередным банальным государственным переворотом - сместили ненавистного "правителя", оставив порочную систему управления и всеобъемлющую коррупцию без изменений. Да, во власть пришел "избранник народа", но ни реальной политической силой, кроме непостоянной любви масс он не обладает, как и панацеей вывода страны из состояния хронической экономической рецессии. Безусловно, нормализация отношений с озлобленными соседями могла бы быть спасением, однако и эта очевидная задача, по всем признакам, ему не по плечу.

Каким же образом Никол Пашинян намерен укрепиться во власти? Ведь без демагогического "флера" его политической риторики, несомненно, им движет жажда власти. В политике и, что в плачевном состоянии Армении гораздо актуальнее, в экономике, он явно не силен. Преступную коррупционную систему, разрушающую страну, ликвидировать он не в силах. Наоборот, ему придется вписываться в нее, хочет он этого или нет. Даже если в планах Пашиняна такая задача присутствует, на ее осуществление понадобится время, которого у него попросту нет. Тогда, в достаточно короткий срок станет очевидно, что никакой он не революционер, тем более не государственный муж, а обычный популист и демагог, прорвавшийся во власть на волне народного недовольства. Впрочем, Пашинян нашел "беспроигрышный", по его мнению, ход, ознаменовав начало своего премьерства демонстрацией приверженности надуманной идее, "армянского" Карабаха. Лейтмотивом в его последних выступлениях звучит заезженная "мантра" армянской стороны: о возвращении оккупированных территорий Азербайджану речи быть не может. "Я готов к переговорам с руководителем Азербайджана в рамках Минской группы ОБСЕ. Но переговоры не могут быть эффективными и полноценными без участия в них стороны конфликта - Карабаха", - сказал Пашинян, выступая в парламенте Армении, подчеркнув, что "необходимо придать новый импульс международному признанию независимости т.н. "Арцаха".

Дело в том, что господин Пашинян, к сожалению, употребляет название "Карабах", в полном соответствии с устоявшейся уродливой традицией своих соплеменников, подчеркивая, что лишь одна, искусственно внедрённая в глубины исторических азербайджанских земель в качестве этнического дестабилизатора армянская община, являет собой "народ" Карабаха. Неотъемлемые права азербайджанского населения, насильственно выдворенного из мест исконного обитания, при этом цинично замалчиваются.

Объявляя в качестве своего политического приоритета задачу привлечения к переговорному процессу Ханкенди, возможно, новый премьер еще не в курсе, что абсолютно обоснованная, с точки зрения международного права, позиция Баку состоит в том, что армяне Нагорного Карабаха могут сесть за стол переговоров только вместе с азербайджанцами Нагорного Карабаха. Иначе быть не может. Тем не менее, Пашинян этот факт игнорирует и тем самым, выступает в роли очередного армянского лидера, ставящего крест на перспективах достижения мира и, соответственно, обусловленного этим позитивного развития своей страны. Расчет донельзя циничен и прост: Баку никогда не примет такие условия, стагнация мирного процесса еще более усугубится, и в результате он - Пашинян, еще некоторое время продержится на вершине власти, позиционируя себя борцом за признание "законных" прав "армянского Карабаха".

Между тем очевидно, что такой ход событий чреват весьма опасными проблемами для политической карьеры "народного трибуна". Пашинян, если и не будет смещен, в скором времени окажется безвольной марионеткой госмафии Армении, которая контролирует практически все рычаги власти и распределения материальных благ. Единственный очевидный ход в такой ситуации - намеренная эскалация вооруженного противостояния в зоне конфликта с целью отвлечения социума от насущных, главным образом, экономических проблем, что одновременно поставит под удар существование не только марионеточного режима в Ханкенди, но и стабильность и даже суверенитет самой Республики Армения.

Там, как и в Нагорном Карабахе с ужасом вспоминают горькие уроки "четырехдневной войны" двухлетней давности, когда ВС Армении на собственной шкуре ощутили мощь оружия, решимость и силу духа спровоцированных ими азербайджанских военных.

Не лучше ли жить в мире? Ответ, казалось бы, вполне очевиден, не претендуй Армения и в этом смысле на уникальную исключительность.

Р.Рахибоглу