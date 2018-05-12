Эксперт Андрей Манойло пояснил, чем грозит США денонсация СВПД с Ираном

Денонсация Всеобъемлющего соглашения с Ираном грозит лишить США и весь остальной мир единственного инструмента воздействия на Иран и единственного механизма контроля его ядерной программы.

Об этом заявил Day.Az известный российский политолог, д. п. н., профессор МГУ им. М.Ломоносова Андрей Манойло, комментируя недавнее заявление главы Белого Дома о выходе США из ядерной сделки по Ирану.

Напомним, что американский президент обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопрекиусловиям соглашения.

По словам российского эксперта, выходя из ядерной сделки, нынешний американский президент США решает важную лично для него задачу - он последовательно демонтирует наследие Барака Обамы.

"Президент Дональд Трамп по другому и не может: его родная Республиканская партия выступала резко против заключения ядерной сделки.

Если сделка будет анулирована, Иран быстро закроется, как устрица в раковине, и с ускоренными темпами начет форсировать выработку оружейного урана. Так как воевать с ним США вряд ли решатся очень скоро, Иран пройдет по пути, протоптанном Северной Кореей, и обзаведется собственным ядерным оружием", - заявил профессор Андрей Манойло.

По мнению российского политолога, ядерная сделка по сути является сводом правил игры, которые обещали придерживаться сам Иран и участники переговоров в Лозанне, чьи подписи стоят под Всеобъемлющим соглашением.

"Играя по этим правилам, Иран становится предсказуемым, что не может не сказываться на региональной безопасности - она становится прочнее. Отказ же от этих правил делает Иран малопредсказуемым и неуправляемым, а привычка США бряцать оружием по любому поводу приведет к резкому обострению угроз возникновения вооруженного конфликта прямо под боком стран, имеющим с Ираном общие границы", - резюмировал российский аналитик.

Матанат Насибова