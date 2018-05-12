Министр обороны: Азербайджанская армия полностью готова к широкомасштабным боевым операциям - ФОТО

Азербайджанская армия полностью готова к широкомасштабным боевым операциям, сказал в субботу в ходе служебного совещания министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основываясь на слова, прозвучавшие в речи Верховного главнокомандующего Вооруженными силами о нагорно-карабахском конфликте и военном потенциале Азербайджанской армии, озвученные на мероприятии, посвященном 95-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, министр обороны поставил конкретные задачи перед должностными лицами.

Всесторонне проанализировав текущую обстановку на фронте, министр приказал держать под постоянным контролем деятельность противника на линии фронта и в глубине обороны, быть готовым к его вероятным действиям, а также принять решительные меры с целью немедленного предотвращения возможных провокаций со стороны врага.

Закир Гасанов также высказал свое отношение к безответственным заявлениям, сделанным различными официальными лицами, в том числе новоизбранным премьер-министром Армении после смены власти в этой стране.

Министр обороны предупредил военно-политическое руководство Армении, что подобные действия противника не приемлемы и Азербайджанская армия полностью готова к широкомасштабным боевым операциям.

Генерал-полковник довел до руководящего состава требования, вытекающие из распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с организацией и проведением на высоком уровне торжественных мероприятий по случаю 100-летия Вооруженных сил Азербайджана и дал соответствующие указания ответственным лицам.

К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений посредством видеосвязи были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне и другие ответственные офицеры.

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