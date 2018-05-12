Никол Пашинян обещал показать, как жил Серж Саргсян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с семьей переедет в правительственный особняк. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Первый Информационный.

"Мы переезжаем в особняк по нескольким причинам. По законодательству Армении, премьер-министр республики должен жить именно в этом особняке. Если он останется пустым, то может сложиться впечатление, что в Армении просто нет премьер-министра. Впрочем, как и руководитель главы Правительства, я продолжаю работать в двух резиденциях. В дальнейшем мы подумаем над тем, как изменить или не менять законодательство", - подчеркнул глава Правительства.

Он также упомянул о том, что сейчас в комплексе правительственных зданий проживают экс-президент Серж Саргсян и бывший председатель КС Гагик Арутюнян.

По его словам, в ближайшее время Серж Саргсян переберется в другое место. Согласно закону, ему будет предоставлен иной особняк. "Не знаю, сколько времени это займет, но я установил месячный срок. Что касается Гагика Арутюняна, то нужно законодательно установить, насколько позволительно его проживание в правительственном особняке", - отметил Пашинян.

Он также пообещал во время одного из ближайших прямых эфиров показать свой правительственный особняк. "Вчера я впервые побывал там. Вы должны знать, за что платите налоги", - сказал глава Правительства Армении.