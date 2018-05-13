Сегодня в Азербайджане стартует "Бакинский марафон-2018"

Сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартует третий "Бакинский марафон-2018", который проводится под девизом "Победи ветер!", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эксклюзивным партнером проекта "Бакинский марафон-2018", нацеленного на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели, является компания Azercell Telekom.

Марафон организован при поддержке Управления Приморского Бакинского бульвара и Бакинского олимпийского стадиона. "Бакинский марафон-2018" протяженностью 21 километр стартует с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

Церемония награждения победителей соревнований "Бакинский марафон - 2018" будет проводиться в двух категориях - за первые три места среди мужчин и женщин. В обеих категориях награда за первое место составляет три тысячи манатов, за второе место - две тысячи манатов, а за третье место - 1000 манатов.

Кроме того, победителям будут вручены подарки, медали и сертификаты. Участникам, занявшим четвертое-десятое места в соревнованиях среди мужчин и женщин, спонсорами "Бакинского марафона - 2018" будут вручены различные ценные подарки, всем участникам марафона и волонтерам, оказавшим поддержку организации соревнований, - сертификаты.

Отметим, что средства от "Бакинского марафона - 2018" будут направлены на реализуемый Фондом Гейдара Алиева проект, связанный с детьми, лишенными родительской опеки.

На сегодняшний день лучший результат в проведенном в Баку полумарафоне показал гражданин Турции Вейси Аслан. В 2017 году он пришел к финишу за час и семь минут. А победитель "Бакинского марафона-2016" Намиг Асадов из Азербайджана преодолел дистанцию за час и семнадцать минут.