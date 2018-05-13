На литературной выставке в Парке Гейдара Алиева в Стамбуле создан раздел Азербайджана - ФОТО

13 мая 2018 09:44

В Парке Гейдара Алиева, расположенном в районе Сарыйер Стамбула, состоялось открытие VII Сарыйерских дней литературы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Здесь создан раздел изданий, посвященных жизни и деятельности О

бщенационального лидера Гейдара Алиева, а также истории Азербайджанской Демократической Республики.

В разделе, созданном Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле, представлены редкие издания на различных языках, в том числе на турецком языке, о великом лидере Гейдаре Алиеве и АДР.

После завершения мероприятия, которое продлится до 13 мая, книги будут подарены читателям.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az