На литературной выставке в Парке Гейдара Алиева в Стамбуле создан раздел Азербайджана - ФОТО
13 мая 2018 09:44 155
В Парке Гейдара Алиева, расположенном в районе Сарыйер Стамбула, состоялось открытие VII Сарыйерских дней литературы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Здесь создан раздел изданий, посвященных жизни и деятельности О
бщенационального лидера Гейдара Алиева, а также истории Азербайджанской Демократической Республики.
В разделе, созданном Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле, представлены редкие издания на различных языках, в том числе на турецком языке, о великом лидере Гейдаре Алиеве и АДР.
После завершения мероприятия, которое продлится до 13 мая, книги будут подарены читателям.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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