На литературной выставке в Парке Гейдара Алиева в Стамбуле создан раздел Азербайджана - ФОТО

В Парке Гейдара Алиева, расположенном в районе Сарыйер Стамбула, состоялось открытие VII Сарыйерских дней литературы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Здесь создан раздел изданий, посвященных жизни и деятельности О

бщенационального лидера Гейдара Алиева, а также истории Азербайджанской Демократической Республики.

В разделе, созданном Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле, представлены редкие издания на различных языках, в том числе на турецком языке, о великом лидере Гейдаре Алиеве и АДР.

После завершения мероприятия, которое продлится до 13 мая, книги будут подарены читателям.