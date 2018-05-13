Экс-министр обороны проявил неуважение к Николе Пашиняну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера в министерстве обороны представил новоназначенного министра Давида Тонояна, передают армянские СМИ. Премьер-министр сказал, что это назначение выражает политику, которую новое правительство собирается проводить в направлении развития вооруженных сил. "Для нас было важно, чтобы процесс изменения правительства был органическим, и вооруженные силы не почувствовали влияния какого-либо политического потрясения", - добавил Пашинян.

Однако, как заметили наблюдатели, потрясение он, тем не менее, почувствовал, поскольку на церемонии не присутствовал экс-министр Виген Саркисян. Его отсутствие присутствующие сразу восприняли как неуважительное отношение, а Никол Пашинян мог оценить это как открытый вызов.

Безусловно, у Вигена Саркисяна могут быть причины для досады, хотя пару дней назад он говорил, что выбор Давида Тонояна пришелся ему по душе. Вот только в последний момент, похоже, нервы дали сбой, и он решил своим отсутствием наказать участников действа.

Как будет проявлять себя в подобных ситуациях Виген Саркисян - это его проблема, но в социальных сетях вспомнили программу под его авторством "Честь имею!".

А сейчас поведение Вигена Саркисяан очень далеко от чести, поскольку даже проигрывать можно достойно. В социальных сетях напоминают, что человек, в свое время уступивший Вигену Саркисяну свое кресло, присутствовал на церемонии его назначения.

Пишут, что люди, постоянно говорящие об уважении к армейской дисциплине и государственным атрибутам, просто обязаны служить примером другим.

Так что уже в Армении начали сомневаться, имеет Виген Саркисян честь, или не имеет.

Садиг Ахмедов