Экс-министр обороны проявил неуважение к Николе Пашиняну
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера в министерстве обороны представил новоназначенного министра Давида Тонояна, передают армянские СМИ. Премьер-министр сказал, что это назначение выражает политику, которую новое правительство собирается проводить в направлении развития вооруженных сил. "Для нас было важно, чтобы процесс изменения правительства был органическим, и вооруженные силы не почувствовали влияния какого-либо политического потрясения", - добавил Пашинян.
Однако, как заметили наблюдатели, потрясение он, тем не менее, почувствовал, поскольку на церемонии не присутствовал экс-министр Виген Саркисян. Его отсутствие присутствующие сразу восприняли как неуважительное отношение, а Никол Пашинян мог оценить это как открытый вызов.
Безусловно, у Вигена Саркисяна могут быть причины для досады, хотя пару дней назад он говорил, что выбор Давида Тонояна пришелся ему по душе. Вот только в последний момент, похоже, нервы дали сбой, и он решил своим отсутствием наказать участников действа.
Как будет проявлять себя в подобных ситуациях Виген Саркисян - это его проблема, но в социальных сетях вспомнили программу под его авторством "Честь имею!".
А сейчас поведение Вигена Саркисяан очень далеко от чести, поскольку даже проигрывать можно достойно. В социальных сетях напоминают, что человек, в свое время уступивший Вигену Саркисяну свое кресло, присутствовал на церемонии его назначения.
Пишут, что люди, постоянно говорящие об уважении к армейской дисциплине и государственным атрибутам, просто обязаны служить примером другим.
Так что уже в Армении начали сомневаться, имеет Виген Саркисян честь, или не имеет.
Садиг АхмедовСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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