Новая угроза для Пашиняна. Его могут шантажировать

Отступники, беглецы, крысы - явление не новое в политическом поле Армении.

Как отмечают армянские эксперты, подобно инородным телам, которые могут появиться в человеческом организме и причинить боль и неприятность, в политических структурах или блоках Армении есть люди, не имеющие ничего общего с этой командой, более того, не вызывающие ничего, кроме антипатии и недоверия.

К примеру, по мнению политических экспертов, в составе блока "Царукян" таким вредоносным телом является депутат Тигран Уриханян. Какими путями и способами он вошел в ППА и утвердился там - общеизвестно. Долгие годы этот субъект был и остается огромным бременем для партии, а его имя исключительно склонялось в рамках скандальных историй, дискредитирующих инцидентов и сомнительных сделок. В то же время ему удавалось только известными ему способами оставаться рядом с Гагиком Царукяном, клясться его именем, мыть ему ноги и пить эту воду.

Но, как известно, за любой фанатичной преданностью всегда есть хорошо замаскированное предательство. А в случае Уриханяна это предательство даже немного опоздало. Но, тем не менее, подоспело.

Как пишут армянские СМИ, теперь уже распространяются слухи о том, что он готовится отмежеваться от Царукяна и вступить в новый политический блок. Чтобы выступить в таком формате, Уриханян вместе со своей несуществующей партией "Альянс" собирается объединиться с еще не существующей политической силой другой сомнительной личности, бывшего депутата от ППА Арагаца Ахояна. И этот тандем намеревается участвовать в будущих выборах в качестве самостоятельной единицы.

Пишут, что тандем Уриханян-Ахоян может внести новшество. Они становятся учредителем получившего пинок блока, вокруг которых могут сплотиться все те, кого либо выбросили из окна либо, дергая за уши, выгнали из прежнего дома. А выгнанные, как известно, имеют одну судьбу: они либо влачат существование, выпрашивая хлеб у дверей других, либо переходят на службу к противникам бывшего хозяина и предательством зарабатывают свой хлеб насущный. В обоих случаях будущее Тиграна Уриханяна и примкнувшего к нему господина ведет к убожеству - физическому и моральному.

Но, как отмечают осведомленные люди, у Уриханяна есть шанс на успех в предстоящих выборах. Для этого он должен мобилизовать все свои шпионские таланты и всю подлость. Если он сможет подслушать, скажем, Никола Пашиняна и шантажировать его, то с уверенностью можно сказать, что новый премьер-министр специально для этого позора сфальсифицирует выборы, и армяне увидят Уриханяна также в следующем парламенте.

Садиг Ахмедов