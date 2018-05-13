В Армении ничего не меняется. В команде Пашиняна одни дезертиры

В Армении сегодня вспоминают, как в свое время представители оппозиции, дискутируя с правящей саргсяновской партией, в качестве весомого аргумента представляли все те случаи, когда какой-либо чиновник не прошел воинскую службу и в то же время освободил от службы в армии своих сыновей.

Для армянской оппозиции служба или неслужба в армии считалась важнейшим обстоятельством, и отмечалось, что именно отсюда начинается вопрос национальной безопасности.

Теперь старые уходят, приходят новые. То есть, по логике к власти пришли те, для кого воинская служба считалась обязательным условием в контексте управления страной.

А вчера новоназначенный премьер-министр Никол Пашинян сделал ряд назначений.

Итак, первым вице-премьером стал Арарат Мирзоян, который не служил. Вице-премьером стал Тигран Авинян, который не служил. Министром диаспоры стал Мхитар Айрапетян, который не служил. Министром образования и науки стал Араик Арутюнян, который не служил. Руководителем аппарата премьер-министра был назначен Эдуард Агаджанян, который не служил. И если к ним прибавить Никола Пашиняна, который также не служил, то получается прекрасная, неповторимая и, главное, долгожданная картина об управленцах "безопасной и надежно защищенной" Армении.

Садиг Ахмедов