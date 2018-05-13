Эльмар Мамедъяров отправился на переговоры в Бельгию

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Бельгию с рабочим визитом. Об этом Trend в воскресенье сообщили во внешнеполитическом ведомстве, передает Day.Az.

Завтра глава МИД примет участие в 3-ей международной министерской конференции, посвященной жертвам религиозных и этнических преследований на Ближнем Востоке.

Отмечается, что в рамках визита предусмотрен ряд двусторонних встреч, а также выступление Мамедъярова на конференции.