Эльмар Мамедъяров отправился на переговоры в Бельгию
13 мая 2018 14:41 236
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Бельгию с рабочим визитом. Об этом Trend в воскресенье сообщили во внешнеполитическом ведомстве, передает Day.Az.
Завтра глава МИД примет участие в 3-ей международной министерской конференции, посвященной жертвам религиозных и этнических преследований на Ближнем Востоке.
Отмечается, что в рамках визита предусмотрен ряд двусторонних встреч, а также выступление Мамедъярова на конференции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!