От Затикяна до Хзмаляна и обратно: армянский шовинизм взращивает террористов

Проживает в Армении некто Тигран Хзмалян. Вроде бы режиссером называется. Хотя бы потому, что окончил Московские Высшие Курсы кинорежиссеров и сценаристов, мастерская Г. Чухрая, А. Митты, К. Худякова. Правда, никаких наград в качестве кинорежиссера он не снискал. Да и последний снятый им документальный фильм датируется 2008 годом. Одним словом, перед нами человек, так и не реализовавшийся полностью в своей профессии.

А вот, как заправский армянский шовинист, он проявил себя сполна. Налицо - классическая сублимация комплексов неполноценности и творческой нереализованности в манию величия и жуткую форму проповедования расовой исключительности, которая приводит к регулярным заявлениям, разжигающим национальную вражду и ненависть. Страдает этим Тигран давно и неизлечимо.

И неудивительно, что он был корреспондентом ТВ и программы "Вести" в Нагорном Карабахе. Неудивительно и то, что он снял документальный фильм "От Аракса до Куры, от Арцаха до Джавахка", само название которого красноречиво указывает на провокационный характер этой работы, которую можно и нужно считать всего лишь одной из тех, благодаря которым тиражируются армянские мифы, заслушавшись которыми новые поколения армян вырастают в твердой уверенности в том, что весь мир и даже все планеты Солнечной системы являются "исторически армянскими".

Ясно дело, что такой армянский шовинист, как Хзмалян не мог остаться в стороне от последних событий в РА. Он ведь в период правления Сержа Саргсяна считался вроде бы оппозиционером. Сейчас к власти в РА пришли вчерашние оппозиционеры во главе с Николом Пашиняном, но Тиграну с этого ничего не обломилось. В итоге он нервничает, переживает и испытывает такое чувство личной неприязни, что кушать не может.

Но неприязнь эта направлена не против новой армянской власти. Да и старую он уже не критикует. Наконец, Тигран на сей раз нашел "виновных" не в лице Азербайджана или Турции. Ему не угодила Россия. Русофобией этот господин, учившийся киноискусству в Москве, страдает давно, о чем свидетельствуют его многочисленные заявления в армянских СМИ. Но на сей раз Тигран превзошел самого себя.

"Сейчас мы видим не армянофобию, а армяноубийственный подход", так Тигран прокомментировал тезисы, которые были озвучены в рамках авторской программы "Главтема" на радио "Комсомольская правда" Михаила Юрьева и Михаила Леонтьева. Армяне обиделись. Естественно, что на правду. И в частности на то, что Азербайджан является более богатым и выгодным для РФ партнером. У нас с РФ и граница общая есть, чего нет у Армении, но армяне, имитируя бурный гнев, предпочитали игнорировать это важное обстоятельство.

Они вообще не терпят правды. А вот собраться в кучку и качать права, причем не только в РА, но и в любой иной стране, где проживают, они любят. В итоге кучка армян оказалась перед зданием "КП", где требовала, чтобы к ним вышли Юрьев и Леонтьев. Ясное дело, что никто к ним не вышел, ибо ребята просто попутали грязные улочки Еревана с московским адресом редакции известной газеты.

И вот теперь, спекулируя на все той же теме, не будучи в состоянии дать честный ответ на вопрос о причинах бед нынешней Армении, коллективный об "армянофобии" и даже "армяноубийственных подходах" в РА. "Весомость" этим воплям придает тот факт, что армян в России уже проживает больше, чем в Армении. Об этом, помнится, президент РФ Владимир Путин лично и иронично еще пару лет назад напомнил главе Союза армян России Аре Абрамяну, которому, перед выступлениями перед россиянами не мешало бы научиться говорить по-русски так, чтобы хоть кто-то понимал смысл его лепета.

Да, армян в России проживает очень много. И занимают они в РФ далеко не самые последние позиции. Чтобы убедиться в этом, достаточно включить российское телевидение. Шахназаров, Мигранян, Бабаян, Багдасаров, Симоньян, Мартиросян, Габриэлянов и прочие, прочие. А есть ли в Армении русские? Нет их. От слова совсем. И этот факт пару лет назад стал причиной громкого возмущения со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он, как и иные российские политики, не раз замечали, что в РА имеет место жуткое притеснение русского языка, тогда как в Азербайджане все с точностью до наоборот.

Ясное дело, что в этих условиях на армянских телеканалах нет этнических русских, тогда как, повторюсь, многие СМИ РФ находятся в руках этнических армян. И вот на этом фоне хзмаляны рассуждают об "армянофобии" и "армяноубиственной политике" в России. Удивительно? Вовсе нет. Это - чисто по-армянски. Это признаки очевидного армянского шовинизма. И это явление явно недооцениваемое, мало изучающееся в России.

А ведь очевидно, что шовинизм - необходимый и важнейший атрибут для терроризма. Что такое армянский терроризм, кстати, в мире знают давно. Этот термин, напомню, был впервые официально употреблён в США в ежемесячном бюллетене Госдепаратамента за август 1982 года. К тому времени армянские террористы успели осуществить огромное число операций. Область их осуществления: Ближний Восток, Ливан, Турция, США, Франция, Греция, Швейцария, Испания, Австрия, Великобритания, Италия, Иран, Венгрия.

Кровавый оскал армянского терроризма к тому времени успели узнать и в СССР. Ведь, 8 января 1977 года в Москве была осуществлена серия террористических актов. Армянскими террористами (Акоп Степанян, Завен Багдасарян и Степан Затикян) были осуществлены три взрыва: в вагоне поезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская", магазине № 15 Бауманского района, а также на улице 25 Октября. В результате этих террористических актов 7 человек были убиты, 37 ранены. Той же группой террористов готовилось осуществление серии взрывов в канун 7 ноября 1977 года на Курском вокзале Москвы.

И тут имеет смысл напомнить, что руководство Армении (первый секретарь ЦК компартии Армении Карен Демирчян и председатель КГБ Армении Юзбашьян) в начале следственных мероприятий пыталось остановить следствие и арест Затикяна. Это - всего лишь очередное доказательство того очевидного факта, что армянский шовинизм живуч и при коммунизме, и при капитализме. Им заражено подавляющее большинство армян, вне зависимости от их возраста, пола, социального статуса и страны проживания.

И еще. Помнится, выступая на суде, террорист Затикян заявил: "Я уже неоднократно заявлял, что я отказываюсь от вашего судилища и ни в каких защитниках не нуждаюсь. Я сам есть обвинитель, а не подсудимый. Вы не подвластны меня судить, поскольку жидороссийская империя - не есть правовое государство! Это надо твердо помнить..."

Затикян закончил своё последнее слово призывом на армянском языке: "Передайте другим, что нам остается месть, месть и ещё раз месть!". Вот - позиция типичного армянского шовиниста, ожидаемо превратившегося в террориста. И вот на фоне всего этого, просто омерзительно слышать заявления со стороны коллективного хзмаляна - новых армянских шовинистов, которые в будущем вполне могут пойти по пути затикянов.

Акпер Гасанов