Кадры Саргсяна не "сдаются" Пашиняну

Далеко не все подельники экс-премьера Сержа Саргсяна оказались понятливыми и поспешили покинуть занимаемые посты по принципу "не надо, я сам".

Например, никак не поймет толстых намеков новой власти мэр Еревана, республиканец Тарон Маркарян. Его пикетируют, обвиняют, обзывают, матерят, но глава столицы и не думает покидать пост. Вошедшее в моду перекрытие дорог и блокирование здания мэрии не помогли.

Еще одна крупная во всех смыслах фигура саргсяновской власти - президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян по кличке "Немец Рубо". На днях он дал пресс-конференцию, заявив, что не собирается никуда уходить и никто не сможет заставить его это сделать.

"Президент ФФА - общественный пост. У меня есть задача, после решения которой, я решу - что делать дальше. Вы думаете, что я по вашему или еще кого-либо требованию уйду с поста? Никто не может заставить меня сделать это", - сказал он.

Оставить в покое армянский футбол Айрапетяна призывали еще осенью прошлого года, когда сборная Армении провалила отборочный тур чемпионата мира. До этого, еще в 2015 году, "Немец Рубо" клятвенно обещал: "Если сборная Армении провалит отборочный этап мирового первенства 2018 г., я подам в отставку. Я никогда не говорил, что в случае неудачи уйду, но теперь говорю. Я не лгун".

Рубен сказал - Рубен не сделал.

Но после апрельских событий 2016-го на фронте, смены правительства и наметившихся изменений Айрапетяну стало не до выполнения обещаний. По информации "Айкакан жаманак", в тот период он продал "Армянский банк развития" намеревался также избавиться от многократного чемпиона Армении "Пюника", поскольку собирался покинуть страну.

Напомним, что ранее Айрапетян по кличке "Немец Рубо" уже сбегал из страны. Это произошло после громкого скандала, связанного с похищением и избиением одного из акционеров компании "Эйр Армения" Арсена Аветисяна. Рубо не понес за совершенное преступление никакого наказания. Ожидалось, что он хотя бы лишится поста главы ФФА, но и этого не произошло. Тем не менее, Айрапетян поспешил на какое-то время скрыться за рубежом со всеми членами семьи, и когда скандал утих, вернулся в Армению.

Впрочем, это не первое и не самое страшное преступление, к которому причастен Немец Рубо. В 2012 году в комплексе "Арснакар", принадлежащем Айрапетяну, охранниками был избит до смерти военврач Ваге Аветян. Тогда Айрапетян тоже отделался всего лишь легким испугом в виде лишения депутатского мандата. Деньги и бизнес остались при нем.

Султан Керим