Президент Ильхам Алиев: Новый Бакинский порт сыграет важную роль в укреплении транспортного потенциала Азербайджана

14 мая 2018 14:41

Новый Бакинский порт сыграет важную роль в укреплении транспортного потенциала Азербайджана.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с сотрудниками порта и представителями строительных компаний, принимая в понедельник участие в открытии Бакинского международного морского торгового портового комплекса в поселке Алят, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня в жизни нашей страны очень знаменательный день. В эксплуатацию вводится Бакинский международный морской торговый порт. Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ с этим прекрасным событием. Уверен, что новый Бакинский порт сыграет важную роль в укреплении транспортного потенциала нашей страны. Решение о строительстве порта было принято мной несколько лет назад. Я знал, видел, что у Азербайджана будет очень большой, транспортный, транзитный потенциал, что наша страна будет стремительно развиваться. Принятие такого решения показало, что наша политика дальновидная, взвешенная", - сказал глава государства.

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