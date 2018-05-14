Греческий политик исключен из "черного" списка МИД Азербайджана

Член правления Альянса европейских консерваторов и реформистов Семистоклис Астенидис, совершивший незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана, обратился с официальным письмом в посольство Азербайджана в Бельгии и попросил удалить его имя из "Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики". Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в понедельник, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В своем письме Астенидис отметил, что в декабре 2017 года в составе официальной делегации поехал в Армению для участия в мероприятии ACRE и признался, что без его ведома был отвезен на оккупированные территории.

"Наши местные партнеры подготовили для делегации ряд туристических программ, в числе которых была поездка в Армению. До поездки я не был проинформирован о том, что местные партнеры отвезут нас в Нагорный Карабах. Итак, во время поездки подробности целенаправленного визита были мне неизвестны, и даже хочу признаться, что я был обманут", - отмечается в письме.

Астенидис в своем обращении выразил уважение территориальной целостности, суверенитета Азербайджана и добавил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Он отметил, что эта поездка ни в коем случае не ставила цель признание незаконной оккупации азербайджанских территорий, и сказал, что он, как юрист, полностью понимает юридические и политические тонкости, связанные с оккупированными территориями.

Астенидис выразил сожаление в связи с этой поездкой и попросил разрешения совершить визит в Баку в июне.

Обращение Астенидиса было рассмотрено в соответствующем порядке и было принято решение исключить его имя из списка нежелательных лиц.

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